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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي اسهدفت القرى السكنية في مناطق متفرقة من الجبلية بقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف.
وأضافت المصادر أن عمليات استهداف حوثية بالاسلحة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا طالت مزارع المواطنين.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين،في ظل صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات.
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