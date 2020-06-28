شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي بسماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.



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وقال مصدر عسكري ميداني في الدريهمي، إن أفراد القوات المشتركة شاهدوا طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المدينة، ثم قاموا بإستهدافها بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها بنجاح.

وتواصل المليشيات الحوثية عملياتها العسكرية وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محاولة منها للقضاء على مساعي السلام ونقض أتفاق السويد الذي ترعاه الامم المتحدة.