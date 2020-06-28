اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة تسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي بسماء الدريهمي جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي بسماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

المشتركة تسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي بسماء الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.

 

Advertisements

وقال مصدر عسكري ميداني في الدريهمي، إن أفراد القوات المشتركة شاهدوا طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المدينة، ثم قاموا بإستهدافها بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها بنجاح.

 

 

وتواصل المليشيات الحوثية عملياتها العسكرية وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محاولة منها للقضاء على مساعي السلام ونقض أتفاق السويد الذي ترعاه الامم المتحدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي بسماء الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا