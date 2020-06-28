- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي بسماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني في الدريهمي، إن أفراد القوات المشتركة شاهدوا طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المدينة، ثم قاموا بإستهدافها بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها بنجاح.
وتواصل المليشيات الحوثية عملياتها العسكرية وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محاولة منها للقضاء على مساعي السلام ونقض أتفاق السويد الذي ترعاه الامم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تسقط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي بسماء الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.