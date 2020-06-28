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مليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في خط الفازة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

مليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في خط الفازة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، المدنيين في خط الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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مصادر محلية أفادت أن المدنيين المارة في خط الفازة تعرضوا لاستهداف بقذائف الهاون من قبل مليشيات الحوثي، مما تسببت بتوقف حركة المواطنين نتيجة الخوف والهلع.

 

وتستمر مليشيات الحوثي بارتكاب الجرائم بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للأهالي، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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