شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يأسر قائد عملية اقتحام منزل الشيخ ياسر العواضي .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة للقيادي الحوثي ، الذي قاد عملية اقتحام منزل الشيخ ياسر العواضي، وهو في قبضة الجيش.ك

وفي السياق قالت مصادر صحفية أن الجيش تمكن من اسر القيادي الحوثي الذي سبق وظهر داخل منزل الشيخ ياسر العواضي ، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأوضحت المصادر ان القيادي الحوثي "صالح حسين الطاهري" الملقب ب"ردقانه" اسر أمس، هو ومرافقيه من قبل قوات الشرعية، وتم اغتنام طقمهم، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

ويظهر في الصورة المرفقة، القيادي الحوثي وهو منتشيا بإقتحام منزل العواضي، عقب تمكنه وعناصره من السيطرة على مديرية ردمان بعد مواجهة مسلحة مع قبائل المديرية استمرت يومين