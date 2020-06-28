شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيين فرع الزينبيات يداهمن منازل المواطنين في ”قانية” ويقتلن إمرأة في العقد السابع من عمرها.... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت "الزينبيات" الجناح العسكري النسوي الحوثي الانقلابية منازل المواطنين في المناطق التي سيطرة عليها الحوثيين مؤخرا في منقطة "قانية" بمحافظة البيضاء. وبحسب مصادر محلية فقد داهمت امس السبت، منازل المواطنين في قانية بغرض التفتيش لاعتقال المناهضين لها في المنطقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء Advertisements

واستخدم الحوثيين في عمليات المداهمة"الزينبيات" اللاتي قمن بقتل إمرأة في العقد السابع من عمرها بالرصاص الحي في "قانية" اثناءعملية التفتيش بحسب مصادر محلية. وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بين قوات الشرعية و الحوثي ، التي كثفت من هجماتها خلال الأسابيع الأخيرة بهدف فتح جبهة جديدة لاقتحام مدينة مأرب.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيين فرع الزينبيات يداهمن منازل المواطنين في ”قانية” ويقتلن إمرأة في العقد السابع من عمرها.... تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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