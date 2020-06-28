نائب احمد الميسري يدلي بتصريح قوي في اول ظهور له منذ مدة طويلة .. ماذا قال؟

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عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقوفه الكامل مع التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة. وقال اللواء علي ناصر لخشع في تصريح صحفي أن فخامة رئيس الجمهورية يؤكد مجددا أن المخاطر الأمنية للوطن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في إطار التحالف العربي العربي.. وأن القضايا الثانوية محل إتفاق الرياض الذي يؤسس لمرحلة جديدة لمواجهة كافة المخاطر للخروج من هذه الازمات المتعددة بمختلف مسمياتها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء Advertisements وأشار إلى أن خطاب الرئيس هادي "حدد للجميع مسرح العمليات القتالية الذي يجب أن نكون فيها لتحقيق الغايات والاهداف. وأكد لخشع قائلا: ياتي هذا الخطاب بعد التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وكذا منطقتنا العربية ليؤكد بأن من تحالف معنا بالأمس لن نكون الا كما يجب علينا في تحقيق الأمن القومي العربي المشترك وفي سبيل توحيد الصف العربي. واختتم نائب وزير الداخلية تصريحه بالقول: وهنا نؤكد أننا مع كافة التوجيهات السياسية لفخامة الاخ الرئيس في ترجمة ذلك الى واقع عملي بما يحقق الأهداف والغايات

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