شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن وجهة "عيدروس الزبيدي" بعد اجتماعات الرياض... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر إن عيدروس الزبيدي أكد له أن القضية الجنوبية ستكون حاضرة في اجتماعاته الدولية.

وقال الزعتر بمنشور له على تويتر : في حديثي مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي سألته عن المساعي على الصعيد الدولي فيما يخص القضية الجنوبية ، وأكد لي أن هذا الملف حاضراً في طاولة اجتماعاته الدولية.. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكشف السياسي السعودي أن الزبيدي يستعد لزيارة قريبة للولايات المتحدة الأمريكية والتي سيطرح فيها ملف القضية الجنوبية .

ويتواجد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض بعد استدعائه من قبل قيادات المملكة ، حيث كان يتواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

واستطاع الانتقالي بمساندة دولة في التحالف من السيطرة على جزيرة سقطرى بعد نحو شهرين من إعلانه الإدارة الذاتية في العاصمة المؤقتة عدن وهو ما دفع بالأوضاع العسكرية والاقتصادية إلى التوتر والانهيار.