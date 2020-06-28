شكرا لقرائتكم خبر عن ’’شاب مغترب يمني‘‘ في ‘‘المملكة’’ يرفع رأس كل ’’اليمنيين’’ بعمل ‘‘مذهل ومبهر‘‘ .. لن تصدق عيناك حين تشاهد المعجزة التي قام بها .. ’’صورة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٧ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تمكن شاب يمني مغترب في مملكة ماليزيا من تحقيق عمل مذهل رفع راس كل يمني و ابهر العالم من خلال توازن البيض .

وحقق الشاب اليمني محمد مقبل الرقم القياسي في موازنة البيض ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية .

ويلقب محمد البالغ من العمر 20 عاما ، على وسائل التواصل الاجتماعي بملك التوازن ، حيث أراد أن يرى العالم بأسره موهبته وقدرة التوازن التي يتقنها ، مما دفعه إلى اللجوء إلى غينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسمه ضمن قائمة الأفضل في العالم .

Advertisements

وقع اختياره على الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض ، نظرا لمدى صعوبة كسر الرقم القياسي على الرغم من أنه قد يبدو بسيطاً .

وبالفعل نجح مقبل بكسر الرقم القياسي ، حيث قام بموازنة ثلاث بيضات فوق بعضها البعض .

وتم توثيق الإنجاز في مدينة كوالالمبور في ماليزيا .