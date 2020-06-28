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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ سلطان البركاني يخرج عن صمته ويرد على اتهامات الوزير صالح الجبواني الذي وصفه بالرخيص واتهمه بالعمالة للامارات..شاهد ماذا قال البركاني في رده

2020/06/28 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ سلطان البركاني يخرج عن صمته ويرد على اتهامات الوزير صالح الجبواني الذي وصفه بالرخيص واتهمه بالعمالة للامارات..شاهد ماذا قال البركاني في رده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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