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صنعاء - ياسمين الخيامي - محكمة فرنسية تصدر حكم صارم ومنصف اثلج صدور كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا واسعد كل العرب..ووكالة الانباء الفرنسية تكشف التفاصيل ( صورة )

2020/06/28 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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