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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اللواء 17 مشاه يوجه ضربة موجعة لــــــ"ابو علي الحاكم"..وعبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي ومزلزل من هذه الجبهة المشتعلة أربكت كل حساباته

2020/06/28 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اللواء 17 مشاه يوجه ضربة موجعة لــــــ"ابو علي الحاكم"..وعبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي ومزلزل من هذه الجبهة المشتعلة أربكت كل حساباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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