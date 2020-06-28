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صنعاء - ياسمين الخيامي - خلفان يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويتجاهل كل الاعراف والاخلاقيات ويصف الرئيس هادي بوصف مهين وجارح وغير لائق ويوجه له شتائم جارحة بشكل يثير التقزز

2020/06/28 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر خلفان يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويتجاهل كل الاعراف والاخلاقيات ويصف الرئيس هادي بوصف مهين وجارح وغير لائق ويوجه له شتائم جارحة بشكل يثير التقزز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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