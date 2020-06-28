شبوة: التوقيع على عقد تنفيذ أكبر مشروع سياحي بالمحافظة

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، السبت، اتفاقاً مع شركة مقاولات سياحية لتنفيذ أحد أكبر المشاريع السياحية في المحافظة.



وقال المحافظ بن عديو في تغريده على حسابه بتويتر، أنه تم التوقيع على تنفيذ مشروع منتجع "قنا" السياحي في أحد أجمل الشواطئ اليمنية التي تعرضت للإهمال، منوهاً إلى أنه يسعى لجعله من أهم المشاريع السياحية في البلاد.



ويتضمن عقد المشروع الموقع مع شركة "شبوة برايد للمقاولات والخدمات السياحية" إنشاء مرافق سياحية متعددة تشمل شاليهات سياحية ومطاعم ومرافق ترفيهية متكاملة تقام على أحد أجمل الشواطئ في مديرية رضوم.



وينفذ المشروع بتمويل من السلطة المحلية في المحافظة، ويأتي ضمن خطة التنمية للنهوض بشبوة، ويعد من أهم وأكبر المشاريع السياحة في شبوة حتى اليوم، ويتوقع أن يسهم في الجذب السياحي للمواطنين من أبناء المحافظة وخارجها.



ومنذ سبتمبر الماضي ـ بعد سيطرة القوات الحكومية على كامل المحافظة ـ تشهد شبوة مرحلة استقرار تصاحبها طفرة تنموية كبيرة.



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