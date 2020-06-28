شكرا لبحثكم عن خبر بن فريد وشكري على بعد قرار جمهوري من محافظ ومدير شرطة العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفقا لما نقلته مواقع اخبارية غير رسمية فإنه من المقرر صدور قرارات مرتقبة بتعيين صالح بن فريد العولقي محافظا للعدن و حمدي شكري الصبيحي مدير أمن لها بتوافق بين الشرعية و الانتقالي . و كشفت مصادر سياسية ان هادي و المجلس الانتقالي توافقا على تسمية محافظا لمحافظة عدن ومديرا لأمنها بضغوط سعودية Advertisements وقالت المصادر ان هناك شبة اتفاق على تعيين صالح بن فريد العولقي محافظا لعدن , والقيادي في قوات العمالقة حمدي شكري الصبيحي مديرا لامن عدن . واضافت المصادر ان قرار التعيين ينتظر حسم قضايا عالقة أمام الخطة السعودية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض .

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