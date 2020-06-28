مقتل قناص و3 عناصر حوثية خلال كمين محكم في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 نصب أفراد القوات المشتركة، كمينا محكما للمتسللين الحوثيين الذين حاولوا التسلل نحو مواقعهم في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر ميداني إن أبطال اللواء 22 مشاة نصبوا كمين لمتسللين حوثيين حاولوا التسلل نحو مواقعهم في الجبلية وتمكنوا من قتلهم واغتنام أسلحتهم. وأضاف المصدر أن المتسللين الحوثيين الذين لقوا مصرعهم هم قناص و3 مسلحين قتلوا جميعا واغتنم ابطال اللواء 22 مشاة أسلحتهم التي هي عبارة عن قناص و3 قطع آلي كلاشنكوف.. هذا وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح عند التصدي للخروقات ومحاولات التسلل التي تنفذها المليشيات في جبهات الحديدة.

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