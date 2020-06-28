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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قناص و3 عناصر حوثية خلال كمين محكم في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
نصب أفراد القوات المشتركة، كمينا محكما للمتسللين الحوثيين الذين حاولوا التسلل نحو مواقعهم في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وقال مصدر ميداني إن أبطال اللواء 22 مشاة نصبوا كمين لمتسللين حوثيين حاولوا التسلل نحو مواقعهم في الجبلية وتمكنوا من قتلهم واغتنام أسلحتهم.
وأضاف المصدر أن المتسللين الحوثيين الذين لقوا مصرعهم هم قناص و3 مسلحين قتلوا جميعا واغتنم ابطال اللواء 22 مشاة أسلحتهم التي هي عبارة عن قناص و3 قطع آلي كلاشنكوف..
هذا وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح عند التصدي للخروقات ومحاولات التسلل التي تنفذها المليشيات في جبهات الحديدة.
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