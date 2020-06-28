نائب احمد الميسري يدلي بتصريح قوي في اول ظهور له منذ مدة طويلة .. ماذا قال؟

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عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقوفه الكامل مع التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة. وقال اللواء علي ناصر لخشع في تصريح صحفي أن فخامة رئيس الجمهورية يؤكد مجددا أن المخاطر الأمنية للوطن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في إطار التحالف العربي العربي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي) Advertisements شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأن القضايا الثانوية محل إتفاق الرياض الذي يؤسس لمرحلة جديدة لمواجهة كافة المخاطر للخروج من هذه الازمات المتعددة بمختلف مسمياتها. وأشار إلى أن خطاب الرئيس هادي "حدد للجميع مسرح العمليات القتالية الذي يجب أن نكون فيها لتحقيق الغايات والاهداف. وأكد لخشع قائلا: ياتي هذا الخطاب بعد التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وكذا منطقتنا العربية ليؤكد بأن من تحالف معنا بالأمس لن نكون الا كما يجب علينا في تحقيق الأمن القومي العربي المشترك وفي سبيل توحيد الصف العربي. واختتم نائب وزير الداخلية تصريحه بالقول: وهنا نؤكد أننا مع كافة التوجيهات السياسية لفخامة الاخ الرئيس في ترجمة ذلك الى واقع عملي بما يحقق الأهداف والغايات.

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