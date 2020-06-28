شكرا لمتابعة خبر عن تعزيزات عسكرية تصل مأرب لإسناد رجال القبائل في معاركهم مع الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية عن إرسال وحدات من قوات الجيش إلى جنوب محافظة مأرب بتوجيهات من الفريق ركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة لدعم وإسناد رجال القبائل في معاركهم مع جماعة الحوثي.

وقالت المصادر، إن الفريق صغير بن عزيز أرسل كتائب عسكرية عدة إلى مديريتي العبدية وماهلية لمساندة قبائل مراد وبني عبد اللتين تخوضان لليوم السابع مواجهات يومية عنيفة مع حشود جماعة الحوثي على مشارف المديريتين.

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يأتي ذلك بعد اتهامات وجهها أبناء القبائل للجيش الوطني بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، كما وجهوا اتهامات للجنرال علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد المقدشي بالامتناع عن تعزيزهم بالأفراد أو السلاح على مدى أسبوع.

وتمكنت جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، من السيطرة على مديرية ردمان وجبهة قانية ومحيطهما بالبيضاء وصولا إلى مديريتي العبدية وماهلية الواقعتين جنوبي محافظة مأرب، عقب معارك سقط جراءها عدد كبير من أبناء القبائل شهداء وجرحى.