شكرا لمتابعة خبر عن جديد كورونا في اليمن.. عدد حالات التعافي تتجاوز حالات الإصابة اليومية (تحديث) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، امس السبت، تجيل عدد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، فقد توزعت الحالات 6 إصابات في حضرموت، ومثلها في العاصمة المؤقتة عدن، فيما حالتان فقط في لحج.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

Advertisements

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

‏وأضافت اللجنة الناطقة باسم وزارة الصحة في الحكومة الشرعية على "تويتر" أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة أعلن عن إصابتها مسبقا في كل من حضرموت وشبوة.

‏بالمقابل، أعلنت الصحة اليمنية عن تسجيل عدد 15 حالة تعافي، 9 منها في تعز، وحالتان في كل من عدن، أبين وحضرموت، في رقم أكبر من حالات الإصابة اليومية، للمرة الأولى.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس إلى(1103) و(296) وفاة و(417) حالة تعافي.

وتجتاح أوبئة وحميات غامضة العاصمة المؤقتة عدن، عقب موجة سيول تسببت بها أمطار غزيرة، جعلت المدينة عرضة للضنك والإضافة إلى كورونا الذي أصابها بالنسبة الأكبر في البلاد.

ويسود التعتيم العاصمة صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تخوفات عقب توجيه الجماعة لسكان العاصمة صنعاء بالتزام الحجر الذاتي في المنازل، لمنع تفشي الفيروس، وفي ظل تقارير غير رسمية بعشرات الوفيات نتيجة للفيروس.

المصدر: تعز أونلاين