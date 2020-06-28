شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي يباغت الجميع بحيلة ذكية ويطيح بمدير امن عدن شلال شايع..شاهد ردة فعل المجلس الانتقالي بعد الاطاحة بذراعهم الامني في عدن ومن هو البديل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية ان حكومة هادي و المجلس الانتقالي توافقا على تسمية محافظا لمحافظة عدن ومديرا لأمنها بضغوط سعودية . وقالت المصادر ان هناك شبة اتفاق على تعيين صالح بن فريد العولقي محافظا لعدن , والقيادي في قوات العمالقة حمدي شكري الصبيحي مديرا لامن عدن . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) Advertisements شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي) شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضافت المصادر ان قرار التعيين ينتظر حسم قضايا عالقة أمام الخطة السعودية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض .

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