شكرا لمتابعة خبر عن شــاهد : مذيعة ’’قناة العربية‘‘ الجميلة تباغت الجميع وتقوم بهذا ‘‘العمل’’ على ’’البث المباشر’’.... و‘‘مطالبات بطردها‘‘ ... ’’فيديو‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجرت الإعلامية منتهى الرمحى فى الضحك على الهواء خلال تقديمها النشرة الإخبارية على قناة العربية ، حيث انتابها حالة من الضحك الهيسترى عندما عجزت عن قراءة عناوين الأخبار، وغيرت الكلمات المكتوبة أمامها على الشاشة ، لتفشل بعد ذلك فى قراءة أى من العناوين التالية ، وفقدت مذيعة العربية أعصابها وبدأت تضحك بشكل هيستيرى لحين انتهاء عرض العناوين للفقرة الإخبارية بالنشرة .

واكتفت المذيعة منتهى الرمحى ، بالصمت خلال عرض قناة العربية لعنوانين النشرة الإخبارية فى محاولة لاحتواء الخطأ المهنى الذى وقعت فيه ، وحينما عادت الكاميرا إليها من جديد وجهت التحية بشكل سريع للمشاهدين قائلا : تحية لكم وإلى اللقاء بدون الاعتذار عما بدر منها من عدم المهنية خلال قراءة نشرة الأخبار .

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الإعلامية منتهى الرمحى هى مذيعة أردنية من أصل فلسطينى تبلغ من العمر 52 عامًا ، وبدأت بعملها الإعلامى بالتليفزيون الأردنى ، وانتقلت إلى قناة العربية عام 2003 وظلت بها منذ تأسيسها وحتى الآن .