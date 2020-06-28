شكرا لمتابعة خبر عن بفستان أبيض ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها" شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة الشابة ليلى ابنة الفنان احمد زاهر على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أبنة احمد زاهر فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان شيفون باللون الأبيض بكُم كامل وهو ما جعل إطلالتها كاجوال بسيطة وأنيقة.

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لفتت ابنة احمد زاهر الأنظار أيضا بمكياجها الهادئ الذي كشف عن جمال ملامحها، وابتعدت عن استخدام الألوان الصاخبة.

وتركت شعرها بتسريحة الكيرلى منسدلًا على كتفيها، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.

يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.