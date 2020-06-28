شكرا لمتابعة خبر عن شـــاهد بالفيديو : الممثلة المصرية “ياسمين صبري” بصورة جرئيه وبشرتها تصدم "الجمهور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ حصولها على الشهرة، وتشغل الممثلة المصرية ياسمين صبري المتابعين بجمالها، إلا أن صورة لها على البحر مع طفل مجهول شكلت صدمة للمتابعين الذين أشاروا إلى ان ملامحها تغيرت من دون مكياج.

لياسمين وللفتايات اللاتي تعانين من مشكلات مماثلة الحل ضمن برنامج على قولة ستي الذي تقدمه الزميلة هند الملاح.

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