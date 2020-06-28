شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: بن سلمان يباغت الرئيس هادي بعرض مغري مقابل ان يقوم هادي بهذا الامر بصورة عاجلة..شاهد ماهو العرض السعودي وكيف كان رد الرئيس عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: بن سلمان يباغت الرئيس هادي بعرض مغري مقابل ان يقوم هادي بهذا الامر بصورة عاجلة..شاهد ماهو العرض السعودي وكيف كان رد الرئيس عليه

2020/06/28 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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