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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:اول تعليق اماراتي على خطاب الرئيس هادي..لن تصدق ماذا قالت صحيفة إماراتية عن خطاب الرئيس هادي وبماذا وصفته

2020/06/28 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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