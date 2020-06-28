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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يباغت الجميع بحيلة ذكية ويطيح بمدير امن عدن شلال شايع..شاهد ردة فعل المجلس الانتقالي بعد الاطاحة بذراعهم الامني في عدن ومن هو البديل

2020/06/28 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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