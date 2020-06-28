شكرا لبحثكم عن خبر في صنعاء.. رياضي يمني يبيع سيارتيه ودراجته الهوائية ليسدد إيجارات مركز تدريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب/ عبدالكريم الرازي

لاول مره فى تاريخ الرياضة اليمنية قام رياضي يمني الكابتن عبدالفتاح اسماعيل الخولاني _ نجم المنتخب الوطني للدراجات الهوائية ( سابقا) وحالياً الأمين العام للإتحاد العام للدراجات ببيع سيارتين مملوكتين له بالإضافة إلى دراجته الهوائية ليسدد بقيمتهم الإيجارات المتأخرة لدى الإتحاد العام للدراجات مقابل إيجارات مقر المركز الوطني للتدريب بالعاصمة صنعاء.

Advertisements

وجاء قرار بيع الخولاني السيارتين التي يملكها والدراجة الهوائية بعد أن شدد المؤجر صاحب العقار مطالبته بالإيجارات المتأخرة لمدة ثلاث سنوات جراء عدم صرفها من وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بسبب تعنت ورفض وزارة المالية الصرف بالرغم من أن تلك الايجارات كانت معتمدة وتصرف منذ عام 2013م وتم صرفها للأعوام ( 2013- 2014- 2015- 2016- 2017-) وفؤجيت قيادة الاتحاد والمركز الوطني بإسقاط المركز الوطني للتدريب من الالتزامات فى الوقت الذي تستمر بصرف اعتمادات لا تحادات ومراكز لا يتم الاستفادة منها بالقدر والدور الذي يلعبه المركز الوطني للتدريب من خلال تنظيمه واستضافته للعديد من الفعاليات والدورات التدريبية والاجتماعات للاتحادات والقطاعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة ومراكزها.

ما تجدر الإشارة إليه أن إدارة المركز الوطني للتدريب ممثلة بالمدير التنفيذي الكابتن عبدالفتاح اسماعيل الخولاني ماتزال تتابع قيادة وزارة الشباب والرياضة وصندوقرعاية النشء والشباب والرياضة للوفاء بالتزاماتها تجاه المركز الوطني للتدريب اسوءة با الاتحادات الرياضية والمراكز التي يتم الصرف لها وهي لا تؤدي الدور المناط بها فقط غير إهدار المال العام

نضع هذه القضية أمام جهات الاختصاص إن كان فيهم قيادات تعي واجباتها وتفيء بالتزاماتها تجاة الهيئات الرياضية والشبابية حتى لايصبح الرياضيون عرضة لبيع ممتلكاتهم الخاصة لتسديد الالتزامات الواجبة على وزارة الشباب والرياضة بالرغم من وجود صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة الذي يجري إهدار موارده لصرفيات ونفقات ليست من مجالات عمله...