شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن لقاء مرتقب بين الرئيسين هادي والزبيدي بالرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر بلقاء مرتقب بين الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي برعاية سعودية في الرياض. وقال الاعلامي والسياسي جابر محمد عبر تغريدة له في تويتر رصدها كريتر سكاي: تشير بعض المواقع ان هناك لقاء خلال الأيام القليلة القادمة سيجمع الرئيس هادي بقيادات الانتقالي. Advertisements واضاف: "دعوة لكل الاعلاميين والناشطين والسياسيين ان يكونوا عامل إيجابي في إنجاح اللقاء قطعا الجنوب هوالمستفيد" واختتم:"ومن حق كل طرف ان يحقق أهدافه المشروعة بالحوار وعليه الالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه"

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