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تعز.. المشتركة تكسر هجوماً حوثياً من جهتين على مثلث البرح ووادي رسيان

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر عسكري، السبت 27 يونيو /حزيران 2020، بأن القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم حوثي واسع شنته المليشيات من جهتين على مثلث البرح ووادي رسيان غرب محافظة تعز وكبدتها خسائر فادحة.

 

وقال المصدر، إن وحدات من ألوية المشاة وألوية العمالقة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وأجبرت المليشيات على التراجع والفرار تاركة خلفها عدداً من القتلى والجرحى.

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وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مختلف جبهات القتال في الساحل الغربي، كان آخرها مصرع 9 عناصر حوثيين قبل ساعات حاولوا التسلل في قطاع الجاح بمحافظة الحديدة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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