شكرا لبحثكم عن خبر تدمير عربة واستهداف مجاميع حوثية في وادي أبو جبارة بكتاف صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل خمسة حوثيين وأعطبت عربة، السبت 27 يونيو /حزيران 2020، إثر غارات نفذها طيران التحالف على مواقع بجبهة كتاف التابعة لمحافظة صعدة، شمال اليمن. وأوضحت مصادر محلية، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف آليات حوثية ودمر عربة في وادي أبو جبارة بمديرية كتاف. كما تمكنت مقاتلات التحالف من استهداف مجاميع من عناصر المليشيات المتمردة، ما أسفر عن مصرع خمسة من عناصرها في الجبهة ذاتها.

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