شكرا لبحثكم عن خبر مسلح حوثي يقتل بائع قات في أحد الأسواق بذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية، عصر الجمعة 26 يونيو/حزيران 2020م، على قتل مواطن أثناء بيعه للقات في أحد الأسواق بمحافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.

مصادر محلية قالت لـ "خبر" للأنباء، إن مسلحاً حوثياً عينته المليشيا في سوق الفراصي وسط مدينة ذمار، لتحصيل ضرائب القات، أقدم على قتل محمد أحمد صغير، بائع قات، على خلفية مطالبته بمبلغ مالي كبير.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن متحصل الضرائب وجه سلاحه، قبل عصر الجمعة، على المواطن "صغير" وأطلق عليه النار، ليرديه قتيلاً على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن بائعي القات يتعرضون للاعتداءات المتكررة من قبل متحصلي الضرائب التابعين للمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية كبيرة عليهم.