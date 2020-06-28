شكرا لبحثكم عن خبر محمد جميح يكشف كيف نسف الرئيس هادي كل التوقعات بظهوره الاخير والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شف السياسي والكاتب اليمني الدكتور محمد جميح، بأن الرئيس هادي نسف كل التوقعات التي كان يحسب لها كل طرف من الزاوية التي تروق له.
وقال جميح في تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: توقع بعض مؤيدي الشرعية من كلمة الرئيس توقعات، وتوقع بعض مؤيدي الانتقالي عكسها.
وأضاف: ليس بالضرورة للكلمة أن تلبي كل التوقعات، لأن هادي رئيس لكل اليمنيين.
وأردف قائلا: المهم أن يطل الرئيس بين الفترة والأخرى لمخاطبة الناس، والمهم أن يخرج اللقاء بحل في الجنوب في إطار الثوابت التي ذكرها.
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