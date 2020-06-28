لجنة الأسرى تحمل الأمم المتحدة مسؤولية فشل اتفاق تبادل الأسرى

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
حملت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث وفريقه مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق عمان بشأن الأسرى.
وقال رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى في بيان له: “أن فشل تنفيذ الاتفاق مرده الأداء الضعيف للمبعوث وفريقه، وتغاضيهم وسكوتهم عن تصرفات قوى العدوان المعيقة والمعرقلة لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة”.
وأكد المرتضى جاهزية اللجنة منذ أكثر من شهرين لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه .. وقال: “قبلنا بكل الحلول والمقترحات التي قدمت لكن للأسف مرتزقة العدوان أصروا على رفضها وعرقلتها والأمم المتحدة لم تحرك ساكناً”.
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