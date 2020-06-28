شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد ينهش جسد فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انقضّ أسد على فتاة كانت تمارس الجنس مع صديقها في الهواء الطلق ونهش رقبتها وبطنها ما أدى إلى وفاتها على الفور بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسيه .

وذكرت وسائل إعلامية أن "شواربا مورنا ا توفيت بعد ان انقض الاسد عليها ، في الوقت الذي هرب فيه حبيبها عاريا لطلب النجدة".

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وقالت الشرطة إن "الثنائي اعتادا على رؤية بعضهما البعض في ذلك المكان"، لافتة إلى أن "الفتاة توفيت في مكان الحادث".

واوضح صديق مقرب من الثنائي أن ماويرا تعمل كبائعة في حين ان صديقها صياد.