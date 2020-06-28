شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحدتها إحدى صديقاتها بإظهار مؤخرتها للمتابعين فوافقت وكسبت الرهان..الفنانة "نور اللبنانية" بمؤخرتها تصعق الجمهور..(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة نور اللبنانية صورًا جديدة لها، اثناء ممارستها رياضة اليوجا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلّقت على الصورة قائلة "في اليوم العالمي لليوجا، تعطيني الراحة أنا فخورة بنفسي".

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وتألقت نور اللبنانية بإطلالة رياضية، مرتدية توب يحمل بعض النقوشات وبنطال ليجن باللون الكحلي، يبرز رشاقتها.

واعتمدت نور اللبنانية على تسريحة شعر الذيل حصان لتظهر بشكل جمالي بسيط.

كما تخلت عن وضع المكياج ، ففضلت أن تعتمد على شكلها الجمالي الطبيعي وملامحها المميزة.

‏بأنوثة ساحره نور اللبنانية تتألق بإطلالة مغرية أثناء ممارستها لرياضة اليوجا..(شاهد ماذا كانت مرتدية).