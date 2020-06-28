مطار عدن يستقبل 187 من العالقين اليمنيين في الهند وباكستان 

وصل، إلى مطار عدن الدولي، السبت، 187 من اليمنيين العالقين في الهند وباكستان، بعد اجرائهم فحوصات الـ( بي سي آر)، وتأكد سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح القنصل اليمني في مومباي السفير يحيى غوبر، أن هذه الرحلة هي الثانية لإجلاء العالقين من مدينة بانجلور وعلى متنها 152 راكبًا، وتعد الرحلة الرابعة لإجلاء العالقين من الهند إلى مطار عدن.

وبحسب وكالة سبأ، فقد بلغ عدد من تم إجلائهم من الهند حتى الآن 607 مواطنُا أغلبهم من المرضى الذين يتلقون العلاج في الهند .. مشيرًا الى أن هناك رحلتين مقررتين من العاصمة الهندية دلهي يومي 28 و30 من يونيو الجاري.

وكانت قد وصلت الى مطار عدن رحلة أخرى لشركة طيران جيبوتي تقل 35 مواطنا يمنيا عالقا في باكستان.