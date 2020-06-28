حضرموت: مقتل جندي برصاص مجهولين في سيئون

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم السبت، على قتل جندي، وسط مدينة سيئون، مركز وادي وصحراء محافظة حضرموت (شرقي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ " يمن شباب نت"، إن مسحلين مجهولين أطلقوا النار على أحد جنود لواء الشرطة الجوية في مدينة سيئون، يُدعى "كرامة عباد" وأردوه قتيلاً على الفور.



وتأتي هذه الحادثة، ضمن حوادث كثيرة شهدتها مديريات وادي حضرموت، في الآونة الأخيرة، في ظل مساعي أطراف مختلفة من بينها "الانتقالي" لنشر الفوضى



وفي وقت سابق، طالبت مكونات سياسية واجتماعية حضرمية، الرئاسة والحكومة، بوقف نزيف الدم بوادي حضرموت، وإيجاد معالجات حقيقية على الواقع.



واستجابت الرئاسة للنداءات الكثيرة، موجهةً الحكومة، بتجنيد 3000 فرد من أبناء المحافظة، وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء، واعتماد 300 مليون ريال لتنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة، لضبط الأمن.



وشملت التوجيهات، اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة لوزير الداخلية من قبل السلطة المحلية.



ولاقت التوجيهات الرئاسية بمواقف متباينة لدى الشارع الحضرمي والمكونات الاجتماعية، في حين رحب بها البعض، رفضها البعض الآخر بحجة أنها غير كافية.

