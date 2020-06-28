شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يرتكب مجزرة كبرى في عملية استدراج للحوثيين في قانية فحدث مالم يحمد عقباه.. تفاصيل واسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ الجيش اليمني مذبحة كبرى لمليشيات الحوثيين بعد استدراجهم في جبهة قانية حسبتها مليشيات الحوثيين تحقيق انتصار سريع فحدث لهم مالم يحمد عقباه.

وحسب مصادر محلية ان المعركة العنيفة الدائرة في جبهة قانية على حدود قبيلة مراد تدور بشده وضراوة التهمت عدد كبير من مقاتلي وعتاد مليشيات الحوثيين في البيضاء.

وقالت المصادر إن مليشيات الحوثيين بعد ان تقدموا مسافة 3 كيلو في قانية وقعوا في كمين لم يحمد عقباه، حيث سقط العشرات من عناصرهم، بين قتيل وجريح واسير بينهم قيادات رفيعة.

واحصت مصادر حوالي 350 ما بين قتيل وجريح واسير، وايضا تدمير اكثر من 20 الية من قبل الطيران الحربي، بعضهم قدمت كتعزيزات من الوهبية وردمان.

واوردت المصادر قائمة اولية باسماء القيادات الحوثية البارزة بأكثر من 20 قيادي منهم.

ومن بين القتلى ايضا

العقيد/صالح عبدالله يحيى مهدي

المقدم/علاء خالد علي الربيدي

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الرائد/احمد يحيى قيره

الشيخ/علي محمد الصور

القيادي/حمزه احمد السقاف

علي سعد دايل السلفي

عبدالله صالح عبدالله حاج حسين احسن

عبدالمطلب هاشم عبدالعزيز المتوكل

ابراهيم خصروف

رشيد عبده محمد الراشدي

عماد علي الصالحي المراني

احمد عبدالله الحاتمي

عادل عبدالجليل عوضه

امجد ابراهيم البحري

وغيرهم الكثير ..