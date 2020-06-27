شكرا لبحثكم عن خبر رئيس البرلمان اليمني يرفض مقترح نائب الرئيس .. والاخير يتهم الأول عميل للإمارات .. والبركاني يهدد بـ’’الاستقالته‘‘ ويرفض تدخلات الأحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة السعودية الرياض ، عن مشادات كلامية بين نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر والشيخ سلطان البركاني ، عقب اجتماع الرئيس هادي بقيادات الشرعية ومستشاريه ورئيسي مجلسي النواب والوزراء وبحضور نائبه الفريق على محسن الأحمر .

وقالت المصادر أن البركاني ، رفض طلبا لنائب الرئيس الأحمر ، بإصادر بيانا صريحا يدين فيه الإمارات على خلفية احتلالها لجزيرة سقطرى ، عبر مليشياتها في الجنوب والمطالبة فيه بتحويل الملف اليمني لمجلس الأمن والأمم المتحدة .

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وبينت المصادر بأن رئيس مجلس النواب البركاني رفض تدخل نائب الرئيس في مهام واختصاصات مجلس النواب مما دفع بالأول بإتهام الأخير بالعمل لصالح الإمارات وتنفيذ أجندتها في اليمن .

وهو الأمر الذي أثار حفيظة البركاني ودفعه الى التهديد بتقديم استقالته في حال رفض الأحمر الاعتذار عن التهمه الباطله له ولأعضاء مجلس النواب لا سيما بعد اتهام أحد نواب المجلس لكتلة المؤتمر بمعارضة أي قرار يصدر من قبل المجلس فيما يخص التحقيق والإدانة لما حدث في جزيرة سقطرة .