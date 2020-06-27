شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق للمجلس الانتقالي على خطاب الرئيس هادي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
علق قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي القاء قبل قليل في اجتماع مع مستشاريه.
وقال عضو الجمعية العمومية للانتقالي الشيخ جمال بن عطاف، في تغريدة له: أهم ماجاء بكلمة الرئيس هادي:
عرفنا موقفه على الاقل من الآن وصاعداً انه أمر بوقف الحرب في #أبين وهذا يعني أن استمرارها من قبل الجماعات في شقرة يؤكد انهم متمردين على قرار الرئيس وأنهم يأتمرون بأوامر ذات أجندة حزبية واقليمية مضادة للتحالف.
واشار الى انه في حال تمردوا على الهدنة سيتم التعامل معهم ميدانياً وعسكرياً بكل حزم.
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