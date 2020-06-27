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أول تعليق للمجلس الانتقالي على خطاب الرئيس هادي

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

علق قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي القاء قبل قليل في اجتماع مع مستشاريه.

 

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وقال عضو الجمعية العمومية للانتقالي الشيخ جمال بن عطاف، في تغريدة له: ‏أهم ماجاء بكلمة الرئيس هادي:

عرفنا موقفه على الاقل من الآن وصاعداً انه أمر بوقف الحرب في ‎#أبين وهذا يعني أن استمرارها من قبل الجماعات في شقرة يؤكد انهم متمردين على قرار الرئيس وأنهم يأتمرون بأوامر ذات أجندة حزبية واقليمية مضادة للتحالف.

 

واشار الى انه في حال تمردوا على الهدنة سيتم التعامل معهم ميدانياً وعسكرياً بكل حزم. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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