لخشع يتفاعل مع خطاب الرئيس هادي ويظهر مجددا باعتباره نائبا لوزير الداخلية

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يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقوفه الكامل مع التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.
وقال اللواء علي ناصر لخشع في تصريح صحفي تلقته صحيفة "عدن الغد" أن فخامة رئيس الجمهورية يؤكد مجددا أن المخاطر الأمنية للوطن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في إطار التحالف العربي العربي.. وأن القضايا الثانوية محل إتفاق الرياض الذي يؤسس لمرحلة جديدة لمواجهة كافة المخاطر للخروج من هذه الازمات المتعددة بمختلف مسمياتها.
وأشار إلى أن خطاب الرئيس هادي "حدد للجميع مسرح العمليات القتالية الذي يجب أن نكون فيها لتحقيق الغايات والاهداف.
وأكد لخشع قائلا: ياتي هذا الخطاب بعد التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وكذا منطقتنا العربية ليؤكد بأن من تحالف معنا بالأمس لن نكون الا كما يجب علينا في تحقيق الأمن القومي العربي المشترك وفي سبيل توحيد الصف العربي.
واختتم نائب وزير الداخلية تصريحه بالقول: وهنا نؤكد أننا مع كافة التوجيهات السياسية لفخامة الاخ الرئيس في ترجمة ذلك الى واقع عملي بما يحقق الأهداف والغايات.
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