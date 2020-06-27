شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وجرح قرابة 20 حوثياً بكمين في قانية والمقاتلات تدمِّر أسلحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل وجرح قرابة 20 عنصراً حوثياً في كمين محكم نصبته القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، شمالي محافظة البيضاء، (شرقي اليمن).

ونصبت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية كميناً محكماً لعناصر تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، أثناء محاولتها التسلل نحو مواقعهم في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء.

وبحسب مصدر عسكري، قتل وجرح ما لا يقتل عن 20 عنصرا حوثيا، قبل ان يلوذ البقية بالفرار.

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ونجحت وحدات القوات الحكومية والمقاومة بنصب عدة كمائن سابقة، في ذات الجبهة، تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية فادحة.

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية تجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي في مواقع بينها العر ومسعودة وغيرها، بجبهة قانية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين وتدمير أسلحة رشاشة.

وارتفعت حِدة المواجهات بين الطرفين منذ مطلع الأسبوع الجاري، تخللها كر وفر لمقاتلي الجانبين.