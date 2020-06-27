شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يهنئ نظيره الجيبوتي بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية تهنئة إلى نظيره الجيبوتي، عبدالقادر كامل محمد، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر رئيس الوزراء في البرقية ، عن احر التهاني واطيب التبريكات لجمهورية جيبوتي الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية، وان تعود عليهم بالمزيد من التطور والازدهار.. منوها بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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