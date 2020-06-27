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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوارئ مستشفى سيئون العام يقدم خدماته الطبية لأكثر من ألف حالة خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قدم قسم الطوارئ بهيئة مستشفى سيئون العام ، خدماته الطبية والاسعافية لـ ألف و 425 حالة، منها 43 عملية وذلك خلال الفترة من 10 مايو الماضي حتى 9 يونيو الجاري.
وذكر رئيس الهيئة العامة لمستشفى سيئون العام الدكتور انيس عيديد وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،بان الطوارئ التوليدية بالهيئة استقبلت 511 حالة منها 89 عملية قيصرية..مشيراً الى ان عيادة الفرز التي تم استحداثها بالطوارئ العامة لمعاينة حالات الحميات استقبلت 217 حالة منها 56 حالة اشتباه بفيروس كورونا .
وعبر عيديد عن شكره للطاقم العامل بالهيئة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين . مثمنا جهود السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مساندة ادارة الهيئة في تحسين الخدمة و الارتقاء بها نحو الأفضل .
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