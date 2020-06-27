شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تتصدى لهجوم شنته مليشيا الحوثي شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، هجوما عنيفا شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، على عدد من المواقع شمال غرب المدينة .



وذكر مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان أبطال الجيش في اللواء 17 مشاه تمكنوا من إفشال هجوما عنيفا للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي في محيط الدفاع الجوي..مشيراً إلى ان المواجهات التي استمرت ساعات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين .

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