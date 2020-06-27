وصول ٣١٩ من اليمنيين العالقين في مصر الى مطاري عدن وسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل الى مطاري عدن وسيئون الدوليين ، اليوم، ٣١٩ من اليمنيين العالقين في مصر، بعد اجراء فحوصات الـ ( PCR)والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



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ووصل الى مطار عدن الدولي ١٤٣ مواطناً و ١٧٦ آخرين الى مطار سيئون عبر طيران الخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح مدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية بالقاهرة خلدون الشرجبي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) بأن طيران اليمنية تمكنت من إعادة ما يقارب ٢٦٠٠ عالقاً خلال الفترة الماضية،وعمل فحوصات الـ (PCR) لعدد ألف آخرين سيتم تنظيم عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة الى مطاري عدن وسيئون الدوليين.

من جانبه أشاد سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم بالجهود التي تبذلها الخطوط الجوية اليمنية والملحقية الطبية بالسفارة في تنظيم اعادة العالقين..مشيراً الى ان التوجيهات الحكومية تقضي باعادة كافة العالقين الى أرض الوطن وفقاً للإجراءات التي تضمنها البروتوكول الحكومي المنظم لإعادة العالقين.