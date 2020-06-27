أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020 وهي كالتالي :

صنعاء.. مليشيات الحوثي تفرج عن تاجر سوق سوداء وتعيده للعمل https://www.elyamnelaraby.com/487607/ "المشتركة" تسقط مسيَّرة حوثية في سماء الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487627/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا شرق صعدة وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/487628/ الرئيس هادي: اتفاق الرياض يوحد الجهود لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/487638/ Advertisements مخطط حوثي إخواني يستهدف قبائل مأرب https://www.elyamnelaraby.com/487639 رئيس تحرير الخليج 365 ينفرد بما جاء في كلمة الرئيس اليوم حول اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/487658/ جمال محسن يكشف خريطة الاحداث بين الانتقالي والشرعية ويتنبأ بما جاء على لسان هادي https://www.elyamnelaraby.com/487659/ بإحتجاز حاويات الأموال .. المكلا تدق المسمار الأخير في نعش فساد إخوان الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/487667/ عقب خطاب هادي .. ميليشيا الإصلاح تستأنف قصف القوات الجنوبية بشقرة وتعزز مواقعها https://www.elyamnelaraby.com/487668/

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