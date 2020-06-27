شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية تكشف المستور في واقعة تفجيرات طهران الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور من الأقمار الصناعية تفاصيل المكان الذي استهدفه التفجير الأخير الذي وقع في طهران.

وأظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية السبت، أن الانفجار جاء من منطقة قرب خوجير حيث، والتي يعتقد محللون أنها تخفي شبكة أنفاق تحت الأرض ومواقع لإنتاج الصواريخ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

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وأوضحت الصور وجود مئات الأمتار من الأراضي المحترقة، التي لم تظهر في صور سابقة للمنطقة تم التقاطها قبل أسابيع من الحادث على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12.5 ميلًا) شرق وسط مدينة طهران.

كما أظهرت مبنى يقع بالقرب من علامات الحريق يشبه المنشأة التي شوهدت في لقطات التلفزيون الحكومية، فيما وتقع منطقة تخزين الغاز هذه بالقرب مما يصفه محللون بمنشأة صواريخ خوجير الإيرانية.