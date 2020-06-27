رئيس الوفد الوطني : الحديث عن جهوزية سعودية للسلام دعاية أمريكية بريطانية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني “محمد عبد السلام”، أن الحديث عن جهوزية النظام السعودي للسلام في اليمن مجرد دعاية أمريكية بريطانية تروج لأوهام لا أساس لها من الصحة.

وأشار عبد السلام في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن العدوان والحصار نفيٌ للسلام، ولن يكون إلا بزوال نقيضه.. مضيفاً بالقول “نقول لهم العدوان أنتم وتحت إمرتكم وبأسلحتكم تُشن الحرب العدوانية على اليمن، ومثلكم ليس أهلا للحديث عن السلام”.

Advertisements

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد نفذت الثلاثاء الماضي، العمليةَ الهجوميةَ الأكبرَ” توازنَ الردعِ الرابعة” التي استهدفت عاصمة العدو السعودي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة وطائرات سلاح الجو المسير.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العملية الهجومية استهدفت بصواريخ نوع قدس وذو الفقار” وطائرات صماد3 المسيرة مقرات ومراكز عسكرية في عاصمة العدو السعودي، منها وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في جيزان ونجران.

وقال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام إن عملية توازن الردع الرابعة تهدف لتحقيق الاستقرار للشعب اليمني وإنهاء الحصار عنه.