48 غارة جوية يشنها طيران العدوان على عدة محافظات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء شن طيران العدوان السعودي، اليوم السبت، 48 غارة جوية على عدد من محافظات الجمهورية اليمنية.

وأوضح مصدر أمني أن من بين غارات العدوان 12 غارة على منطقة قانية ومديريتي ناطع والسوادية في محافظة البيضاء، و7 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و6 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن غارات العدوان شملت 5 غارات على مزارع الجر في مديرية عبس بحجة و4 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة.

الجدير بالذكر أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 91 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة.

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