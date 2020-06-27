شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا : بالوثائق دبلوماسيون يحذرون المغتربين الجنوبيين في أميركا وبريطانيا من عصابات نصب بإسم الشهداء والجرحى ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٥ مساءً (الخليج 365_خاص)

كشفت مصادر دبلوماسية عن قيام عصابات نصب واحتيال بجمع مئات الاف الدولارات من المغتربين من أبناء المحافظات الجنوبية في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة _ وبذرائع تبرعات لعلاج الجرحى ولاعالة ابناء الشهداء من الجنوبيين (التابعين للمجلس الانتقالي )٠٠

ولفتت المصادر والوثائق الى ان تلك العصابات من بعض مناطق محافظة الضالع وغيرها ولاسيما مديرية الشعيب ..

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وأوضحت المصادر أن تلك العصابات المنظمة للنصب والاحتيال واستدرار عواطف المغتربين تتبع قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي ٠٠٠

وأشارت المصادر الى ان تلك العصابات التي (تشحذ) الاموال كتبرعات باسم الجنوب وابناء الجنوب وللدفاع عن القضية الجنوبية في مواجهة المحتلين حد وصفهم ..

وأضافت المصادر ان تلك العصابات تجمع مئات الاف الدولارات وقدتصل الى ملايين الدولارات لاسيما مع توسع نشاطها في عدد من الولا يات الاميركية والمدن البريطانية وفق تقارير وكشوفات منشورة ومتداولة بصورة واسعة ،،

وحذر رجل الاعمال اليمني المقيم في دبي الشيخ صالح عبدالرب اليافعي وأخرين من رجال الاعمال في اميركا حذروا من التعامل مع مثل هكذا عصابات تقوم بالنصب والاحتيال على التجار ورجال الاعمال المغتربين في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية باسم مساعدة الشهداء والجرحى دون تقارير رسمية ..